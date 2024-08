De Rossi: “Abbiamo fatto un mercato migliore di quello dell’Inter”

Intervenuto nella conferenza stampa di presentazione di Juve–Roma, De Rossi ha esplicitato soddisfazione per il mercato effettuato dalla dirigenza, nonostante alcuni intoppi non preventivabili. Ha definito il calciomercato della Roma anche superiore a quello dell’Inter, nonostante i livelli tra le due compagini debbano essere ancora appianati.

Sul mercato: “Difficile ora fare analisi, c’erano mesi di lavoro alle spalle. Si va nella direzione chiesta da me, mi hanno supportato. Per me, paradossalmente, il nostro mercato è migliore di quello dell’Inter, ma l’Inter è più forte di noi e parte da un livello più alto ecco. In un paio di mercati, dovremo fare come loro: aggiungere un paio di pezzi a una squadra già forte. Ieri sera hanno fatto paura un po’ a tutti. Entro poco, dobbiamo fare così e non vedo problemi a pensare di lottare per lo scudetto ecco. Così sarà sempre più facile fare mercato, perché se ne cambiano pochi e non tanti, la direzione è quella. I patti sono stati rispettati e sono soddisfatto io, c’è stata collaborazione”.

Foto: Sito Roma