De Roon: “Volevo il rigore ma non so se c’era. Non abbiamo trovato la giocata decisiva”

Il centrocampista dell’Atalanta Marten de Roon ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Lipsia, costata l’eliminazione dell’Europa League: “Volevo il rigore ma non so se c’era. All’andata dovevamo vincere, a differenza di oggi avevamo creato tante occasioni, stasera non siamo stati in grado di trovare la giocata decisiva. Dopo il loro gol è stato più difficile, abbiamo retto abbastanza bene ma a parte il rigore non abbiamo creato occasioni clamorose. Il pubblico è stato fantastico”.