De Roon: “Sono quasi bergamasco, potrei chiudere qui la mia carriera. Napoli? Partita difficile, ma siamo fiduciosi”

Martin De Roon, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato a L’Eco di Bergamo in vista del big match di domani contro il Napoli: “Sarà una partita difficile, ma siamo fiduciosi. Il Napoli è davvero forte, stanno giocando bene, ma anche noi siamo forti e vogliamo continuare così. Sarà una bella sfida: se vogliamo stare in alto, dobbiamo misurarci con squadre come Juve e Napoli. Sarà difficile, sicuramente, ma siamo fiduciosi”.

Sullo scudetto: “Si può sognare ma non parliamo di scudetto. Ci sono squadre più grandi che possono investire maggiormente. Noi guardiamo partita per partita, abbiamo obiettivi per noi stessi“.

Sulla partita decisiva in Champions League con il Villarreal: “È una gara che vogliamo vincere, ma non guardiamo troppo avanti: siamo l’Atalanta, dobbiamo restare umili. Certo, se le vinciamo tutte arriviamo fino in fondo. Scherzi a parte, adesso dobbiamo preparare la partita contro il Napoli, da domenica penseremo al Villarreal”.

Sul futuro: “Io e la mia famiglia ci troviamo molto bene a Bergamo, ormai sono quasi bergamasco. Sento molta fiducia e anche se nel calcio non si può mai dire vorrei chiudere qui la mia carriera“.

FOTO: Instagram personale