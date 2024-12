De Roon: “Se qualcuno nomina la parola Scudetto gli diciamo di stare zitto. Ne riparleremo ad aprile”

Marten De Roon, capitano dell’Atalanta, ha concesso una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, soffermandosi non solo sul presente della squadra bergamasca, ma anche sulle sue aspirazioni per il futuro.

Sembra che in campo vi divertiate: “E’ vero, molto. Contro il Cesena a un certo punto li guardavo da dentro e applaudivo”.

Hai mai dovuto riportore un compagno con i piedi a terra?: “Dubito servirà: ci pensa il mister. A Cagliari abbiamo vinto e ci ha detto solo: non è questo il livello che dobbiamo mostrare, per arrivare in alto”.

In cosa è cambiato Gasperini?: “Forse, almeno ogni tanto, lo vedo godere di più di quel che facciamo. La nuvoletta, se fosse un fumetto: ‘Mamma mia, cosa stiamo facendo'”.

Cosa succede quando qualcuno prunincia la parola scudetto?: “Tutti gli diciamo di stare zitto, ma ancora non lo ha fatto nessuno. Forse lo pensano, ma nessuno lo vuole dire. Se ad aprile saremo ancora lì ne potremo parlare”.

Foto: Instagram De Roon