De Roon: “Queste partite ti fanno crescere di livello. Il gruppo è la nostra arma”

Il centrocampista dell’Atalanta, Marten De Roon, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Manchester United.

Queste le sue parole: “Quando perdi le prime quattro partite sei dietro agli altri. Dovevo trovare un po’ di ritmo, poi c’è stata la sosta delle nazionali, non è stato facile perché giochi meno e ti alleni diversamente. Adesso sto bene e sono in forma, ho tanta voglia di giocare. Sto abbastanza bene”.

Sulla partita: “Queste partite che giochi in Europa ti fanno crescere molto, giochi contro squadre che sono abituate a vincere e ad attaccare. Giochi un calcio in cui puoi imparare molto. Una squadra come la nostra, dove in pochi avevano giocato la Champions, siamo cresciuti moltissimo”.

Sul gruppo: “Siamo cresciuti molto sotto tutti gli aspetti, giochiamo queste partite e c’è davvero poco da dire. Sono cinque anni che sono qua, sono insieme a tanti giocatori. Non c’è un capitano, siamo una squadra intera che parla e si diverte. Siamo tutti capitani”.

Su Koopmeiners: “Ha fatto un’ottima stagione, da due anni era già capitano della squadra. Deve crescere, ma anche imparare la lingua, lo sto aiutando molto. Non è mai facile capire i movimenti, tutti hanno bisogno di un po’ di tempo, è già abbastanza inserito. Sta crescendo, vedremo un giocatore ancor più forte nei prossimi mesi”.

Foto: Twitter Atalanta