De Roon: “Momento duro, ma il nostro ciclo non è finito”

Marten De Roon, centrocampista dell’Atalanta, ha rilasciato un’intervista al quotidiano “L’Eco di Bergamo“: “Stiamo attraversando un momento duro, difficile dire cosa sia successo ma stiamo cercando la chiave per migliorare. Non penso ancora alla prossima stagione, dobbiamo chiudere questa al meglio, ma sono convinto che ci rialzeremo. Mi danno fastidio i commenti di chi dice che il nostro ciclo è finito: secondo me non si sta chiudendo nessun ciclo. Il momento è complicato ma vogliamo reagire. Il nostro avversario peggiore al momento siamo noi, se continuiamo a non vincere non dobbiamo neanche guardare le altre“.

Foto: Instagram De Roon