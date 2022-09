De Roon mette la Roma nel mirino: “Pronto a combattere. Ma l’Europa potrà essere un vantaggio per loro”

Marten De Roon, in vista del big match domenicale all’Olimpico tra la sua Atalanta e la Roma, ai microfoni di LeoVegas.news, ha mostrato di invidiare un po’ ai giallorossi l’impegno europeo di metà settimana: “Se vincono con l’Helsinki può essere un vantaggio perché vorranno ripetersi contro di noi, se perdono invece vorranno riscattarsi”. E ancora: “All’Olimpico andiamo per vincere la partita, come sempre. Giochiamo contro una buona squadra che sta facendo bene, oltretutto la scorsa stagione ci ha battuto due volte su due. Dobbiamo stare molto attenti e pronti a combattere. Forse dopo l’impegno di Europa League gli avversari pagheranno la stanchezza, forse cambieranno qualche giocatore. Noi dobbiamo continuare con il nostro sviluppo e la nostra crescita: abbiamo molti nuovi giovani, dobbiamo spingere un po’ di più in campo per fare più risultati”.

Foto: Instagram De Roon