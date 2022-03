De Roon: “Malinovskyi-Miranchuk un esempio di grande amicizia. Nel 2022 è inspiegabile parlare ancora di guerra”

Marten de Roon, al termine del 4-0 tra Atalanta e Sampdoria, è stato intervistato da Dazn: “Stasera c’era la possibilità di giocare in difesa, poi per fortuna sono andato in mediana. Per aiutare la squadra sono disposto a giocare in tutti i ruoli. Abbiamo ritrovato una vittoria che in casa mancava da tempo. Quando vengono a Bergamo, le squadre avversare giocano molto chiuse e noi abbiamo faticato nell’ultimo passaggio. Mancano gli attaccanti, ma questo non deve essere un alibi. Dobbiamo pensare a migliorare. Sono stati giorni difficili, soprattutto per Malinovskyi. Noi cerchiamo di aiutarlo, ma non è facile. Miranchuk è un grande compagno, fra di loro c’è una grande amicizia. Nel 2022 è inspiegabile parlare ancora di guerra”.

FOTO: Instagram Atalanta