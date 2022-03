De Roon: “Leverkusen forte, sanno giocare a calcio. Vogliamo reagire dopo il ko di Roma”

In conferenza stampa alla vigilia della gara col Leverkusen è intervenuto anche Marten De Roon: “Tutta la squadra vuole reagire dopo la sconfitta di Roma, non solo io per l’espulsione sul finale. Vogliamo fare una gara come quelle fatte con Sampdoria e Olympiacos, sperando in un risultato che possa portarci alla qualificazione. Il Leverkusen è una squadra forte, che sa giocare a calcio, attacca bene. Secondo me sarà una bella sfida. Non è mai facile giocare contro una squadra così preparata. Dobbiamo fare il nostro meglio”.

FOTO: Instagram De Roon