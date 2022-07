de Roon: “L’Atalanta è come casa ormai. Vogliamo dimostrare di essere ancora competitivi ad alti livelli”

Il centrocampista dell’Atalanta, Marten de Roon, ha parlato ai microfoni ufficiali del club, giunto alla sua settima stagione in nerazzurro.

Queste le sue parole: “Le vacanze sono andato molto bene, mi sono riposato tantissimo e per la prima volta in tanti anni ho avuto circa 5-6 settimane, anche dovuto all’intervento (operato all’ernia inguinale, ndr). Ho sfruttato il tempo anche per rivedere amici, parenti. Sono stato al mare, in Sardegna è sempre bello e ho corso dietro alle mie tre bambine (sorride, ndr). Ora sto bene, ho recuperato dopo l’operazione. La palla è mancata, c’è voglia di ripartire subito bene“.

7 anni a Bergamo: “Sì, è per me il mio settimo anno all’Atalanta, il tempo passa passo molto veloce qui a Bergamo e mi trovo decisamente bene, sia con la Società sia con la mia famiglia”

Obiettivi: “Gli obiettivi sono sempre gli stessi, come il presidente dice dc sempre prima la salvezza e poi vediamo – spiega l’olandese – certo che abbiamo voglia di dimostrare che il girone di ritorno dello scorso anno è stato difficile, però vogliamo ripartire bene e dimostrare il nostro valore. E’ il primo anno senza coppe, ma potremo lavorare bene per il campionato e poi non dimentichiamoci della Coppa Italia, che resta per noi un obiettivo decisamente importante”.

Sul campionato: “Tutte le squadre si rinforzano sempre più e crescono, quindi ogni anno è sempre più difficile. Ma anche noi stiamo crescendo e siamo competitivi”.

Foto: Twitter Atalanta