De Roon: “Juve? Siamo in grado di battere chiunque”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, il centrocampista dell’Atalanta, Maarten De Roon, ha così parlato al termine della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina che ha regalato la finale: “Siamo molto felici, andare di nuovo in finale è tanta roba soprattutto dopo lo svantaggio a Firenze. Siamo stati fortunati a trovare subito il gol e questo ci ha dato fiducia, dopo è stata una partita un po’ sporca. Nel secondo tempo siamo ripartiti forte e c’erano tanti spazi, peccato solo per il gol concesso su palla inattiva ma aver riportato la qualificazione alla finale è una soddisfazione enorme”.

Poi ha proseguito: “Si può battere questa Juventus? Siamo in grado di battere chiunque, però non sarà facile. La Juve ha esperienza nelle finali, è una grande squadra che trova sempre il gol anche quando soffre. Siamo molto contenti di giocare un’altra finale, soprattutto a Roma con uno stadio pieno visto che quella di Reggio Emilia era a in uno stadio vuoto. Vogliamo portare tutta Bergamo a questa finale”:

Foto: Instagram De Roon