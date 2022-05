De Roon: “In casa facciamo fatica, ma dobbiamo vincere. Non ci sono più scuse”

Marten De Roon, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di leovegas.news a poche ora dalla sfida contro la Salernitana: “Siamo tutti vicini. Dobbiamo sperare che le altre perdano punti, ma dobbiamo in primis guardare a noi stessi. Facciamo fatica soprattutto in casa, ma se vogliamo arrivare lì dobbiamo vincere le nostre partite. La Salernitana sta giocando per la salvezza e per la vita, hanno tirato qualcosa di eccezionale. Sarà una partita difficile, non esistono partite semplici. Dobbiamo vincere, non ci sono più scuse“.

Foto: Instagram De Roon