De Roon: “Importante avere un’idea chiara di gioco, capire quando compattarci o affondare. Non pensiamo allo scudetto”

Il capitano Marten De Roon ha commentato così l’ottima prestazione dell’Atalanta contro il Napoli ai microfoni di DAZN:

“La nostra squadra ha fatto un grande risultato, abbiamo dimostrato di essere su un alto livello. Non pensiamo ancora allo scudetto, è una parola molto lontana dal nostro obiettivo. Dobbiamo restare umili, alla fine del campionato vedremo dove possiamo arrivare”.

Come fate a giocare in questo modo?: “Il segreto è avere un’idea chiara di gioco. Puntiamo sulla pressione alta e sul tenere gli attaccanti sempre pronti ad aggredire. Oggi, ad esempio, abbiamo visto che il Napoli cercava di attaccare con i terzini, e così abbiamo sfruttato ogni spazio a disposizione. I ragazzi in attacco, come De Ketelaere e Lookman, hanno saputo cogliere ogni opportunità. Ci alleniamo duramente per essere pronti a ogni tipo di modulo avversario, e questo ci dà un vantaggio enorme in partita”.

La chiave della partita contro il Napoli: “La nostra solidità difensiva e la capacità di adattamento. Sappiamo quando restare compatti e quando affondare, e contro squadre come il Napoli è fondamentale. Tutto il gruppo sa esattamente cosa fare, indipendentemente dal modulo avversario, e questo rende ogni nostra partita ancora più forte e solida”.

