De Roon: “Il Liverpool può farci gol in ogni momento, ma domani tutta Italia sarà con noi”

L’Atalanta ospiterà domani il Liverpool al Gewiss Stadium, in occasione del match di ritorno dei quarti di Europa League. Intervenuto oggi in conferenza stampa al fianco del proprio tecnico Gian Piero Gasperini, il centrocampista dei bergamaschi Marten De Roon ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Non credo solo Bergamo, ma credo che tutta Italia sarà con noi. È una partita molto speciale, giocare contro una squadra importante è davvero speciale, vogliamo fare il massimo, come abbiamo fatto lì. Faremo il meglio come sempre, abbiamo la stessa mentalità e intensità. Sarà tutta da giocare, ma è il sogno di tutti i giocatori andare in semifinale sapendo di aver battuto il Liverpool. Sarà dura, possono farti gol in ogni momento, ma abbiamo voglia di rifare una prestazione importante, come detto prima faremo il nostro meglio. Cosa dirò ai più giovani? Prima della gara ad Anfield ho detto a tutti di godersi la serata, nel miglior modo possibile. Il Liverpool è una grande squadra, ci sono pochi margini d’errore, gli episodi possono cambiare la partita. Dobbiamo dare il massimo, poi loro sono in grado di metterci in difficoltà, ma siamo in grado anche noi di farlo. Sarà una battaglia. Ho visto la felicità dei tifosi dopo la vittoria. Penso che per tutta Bergamo questo possa essere un piccolo sogno, adesso tocca a noi rendere tutto ancor più speciale passando al prossimo turno”.

Foto: Instagram De Roon