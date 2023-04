De Roon: “Il ciclo dell’Atalanta non è finito. Vogliamo l’Europa, siamo vicini”

Marten de Roon, centrocampista olandese dell’Atalanta, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport in cui ha parlato della stagione che stanno disputando gli orobici. La Dea è al sesto posto in Serie A con 48 punti in 28 partite, in piena corsa per qualificarsi alle competizioni europee. Alcune parole del trentaduenne: “Vedo la classifica e siamo con le romane, con le milanesi e con la Juventus. Poi penso che siamo lì per il settimo anno di fila, anche tra le difficoltà, e mi dà fastidio chi parla di ciclo finito. All’Atalanta tutti hanno sempre creduto di potersela giocare. Champions? Essere lì è un bel segnale, speriamo di sorprendere tutti ancora una volta. Andare in Europa dopo un anno di assenza sarebbe un bel traguardo”.

Foto: Instagram De Roon