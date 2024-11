de Roon: “Grande carattere. Oggi mentalità importante”

Marten de Roon, centrocampista dell‘Atalanta, ha parlato a fine gara a Dazn dopo la vittoria contro l’Udinese.

Queste le sue parole: “Un orgoglio fare tante partite per questa società, menomale aver festeggiato con una vittoria. Essere qui da tanto tempo mi rende felice”.

Mentalità da grande squadra vista oggi: pensi che l’Atalanta lo sia e che lotterà per lo scudetto?

“Dopo il primo tempo, dove siamo andati molto in difficoltà per merito dell’Udinese, siamo usciti con grande grinta e vuol dire che stiamo crescendo. Abbiamo perso tante partite così, oggi abbiamo vinto. Non voglio dire che siamo una grande squadra, ma questa vittoria è un passo in avanti”.

Dopo l’uscita di Djimsiti, eri più difensore o più centrocampista?

“Ci siamo messi a 4, per bloccare i loro centrocampisti. Non lo facciamo spesso, ma oggi serviva per prendere meglio i riferimenti uomo su uomo”.

Foto: sito Atalanta