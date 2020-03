De Roon: “Gasperini ha cambiato la mentalità dell’Atalanta. Champions? Bellissima storia”

Marten De Roon, centrocampista dell’Atalanta, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Cronachedispogliatoio.it soffermandosi sulla sua avventura in nerazzurro: “Gasperini? Ti fa lavorare tanto e duramente. Sei sempre in forma. Chiede sempre di più a tutti, lo fa ancora. Ci dice: ‘Possiamo migliorare tecnicamente, tatticamente e fisicamente’. Ha cambiato la mentalità: vuole sempre vincere. Va a Torino per vincere, non per il pareggio. Anche io ho visto che sono migliorato, ma tutti e 30 in rosa siamo migliorati. Nel suo 3-4-3 capisce il giocatore: chiede ad Hateboer di correre e avere potenza, di attaccare sopra Ilicic. Chiede a me di fare il lavoro sporco, a Papu di gestire la palla. Conosce molto bene le qualità dei suoi calciatori”. Champions? Dobbiamo aspettare che il virus scompaia. La salute è la prima cosa importante. Essere arrivati nelle prime otto… quando sono tornato speravo di fare un campionato e arrivare al quarto posto. Ora siamo ai quarti di Champions. La CL è una bellissima storia anche per noi. Solo uno della rosa aveva giocato la Champions prima del nostro esordio”.

Foto: Twitter personale De Roon