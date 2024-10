De Roon: “E’ stato un dominio sterile. Dovevamo essere più concreti”

Marten De Roon, centrocampista dell’Atalanta, ha espresso il proprio rammarico per non aver ottenuto i tre punti contro il Celtic Glasgow, analizzando la gara a Sky Sport.

Queste le sue parole: “È un peccato. Abbiamo dominato la partita, giocando vicino all’area avversaria per tutto il tempo, ma non siamo riusciti a segnare. I tre punti erano alla nostra portata, ma ci è mancata un po’ di lucidità negli ultimi passaggi. Abbiamo provato fino alla fine, ma forse non era la nostra giornata. La prestazione è stata buona, ma dobbiamo migliorare la fase conclusiva delle azioni, soprattutto quando gli avversari si difendono così bassi. È un peccato non aver vinto, perché credo che ce lo saremmo meritato”.

