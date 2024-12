De Roon e l’ex Zaniolo (con deviazioni): l’Atalanta continua a volare. Vittoria a Roma per 2-0

L’Atalanta continua a volare. La compagine orobica batte 2-0 la Roma all’Olimpico e continua ad alimentare il sogno scudetto, portandosi a -1 dal Napoli.

Parte meglio la Roma, con una chance per Paredes al 4′. Conclusione al lato. Lievita l’Atalanta che al 14′ ha una chance con Bellanova, colpo di testa che termina fuori. Al 16′, chance per la Roma con Kone. Il centrocampista trova spazio per avanzare e calciare, mancando davvero di un soffio la porta con il destro. Al 23′ trova il gol l’Atalanta con Lookman che raccoglie un pallone di Bellanova in area, calciando a botta sicura verso la porta. La gioia dell’attaccante però si spegne dopo la segnalazione di Guida, che conferma il fuorigioco anche dopo un check del VAR.

L’equilibrio permane nella ripresa. La prima chance nel secondo tempo è della Roma, ottima azione della squadra di Ranieri con Dovbyk, ma l’Atalanta si salva. Nel momento di massimo equilibrio a gara si sblocca. Al 69′, azione della compagine atalantina, palla che arriva a De Roon che calcia, deviazione di Celik che spiazza Svilar e Atalanta in vantaggio. Prova la reazione la Roma, che cerca di pareggiare, ma la Dea con Ederson ha una chance clamorosa per il 2-0, ma il brasiliano all’81’. spreca una buona chance. Al minuto 85 ci prova l’ex Zaniolo di testa, ma centrale.

Il gol dell’ex è nell’aria e arriva al minuto 89. Calcio d’angolo per la Dea, colpo di testa di Zaniolo, sul primo palo, arriva una deviazione di Mancini che spiazza ancora Svilar per il 2-0 dell’Atalanta. Esultanza rabbiosa di Zaniolo contro i suoi ex tifosi, si toglie la maglietta e mostra il nome. Finale nervoso con Zaniolo che viene beccato dal pubblico e dai calciatori giallorossi. Ma finisce così. Vince l’Atalanta che vola, sale a 31 punti, a -1 dal Napoli capolista. Ottava vittoria consecutiva per la Dea che non si ferma più.

