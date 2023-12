De Roon: “Deluso dalla sconfitta di Bologna. Serve più determinazione”

Marten De Roon, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato al sito ufficiale del club, ritornando sul ko di Bologna.

Queste le sue parole: “Avremmo meritato di vincere ma alla fine abbiamo perso tre punti. Peccato. Abbiamo visto un’Atalanta che nei primi dieci minuti ha dovuto prendere le misure ma da lì in poi abbiamo giocato un gran primo tempo: abbiamo pressato, abbiamo rubato palla e creato occasioni quando abbiamo rubato il pallone alti. Nel secondo tempo hanno deciso di abbassarsi e c’è stato più equilibrio. Abbiamo avuto due-tre occasioni per noi, perdere una partita contro un avversario forte come il Bologna è un peccato. Abbiamo giocato una grande partita e meritato di vincere”.

Quanto fa male una sconfitta così? “Malissimo. E spero a tutti. Dobbiamo capire che non possiamo perdere sempre in queste partite. Abbiamo vinto solo contro il Milan, poi contro avversari più forti abbiamo perso. Dobbiamo essere più determinati perchè questo fa male”.

Adesso c’è il Natale, staccherete un po’ la spina, e poi bisogna ripartire.

“Adesso stacchiamo due giorni ma poi dopo dobbiamo essere subito pronti per il Lecce. Dobbiamo continuare con la pressione e la cattiveria che abbiamo messo oggi però dobbiamo fare più gol soprattutto con tutte le occasioni che abbiamo avuto. Io sono davvero molto deluso dopo questa sconfitta. Non si doveva perdere oggi”.

Foto: twitter Atalanta