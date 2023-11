De Roon: “C’era chi parlava di ciclo finito, invece stiamo continuando a fare bene”

Il centrocampista dell’Atalanta Marten De Roon ha parlato a Sky Sport del passaggio del turno come prima del girone in Europa League: “Siamo felicissimi e soddisfatti di questo primo posto raggiunto con un turno d’anticipo e della qualificazione. È tanta roba. – continua l’olandese – Ho sentito alcune voci che parlavano di ciclo finito, ma mi sembra che stiamo facendo buone cose soprattutto in Europa dove i ritmi sono più alti. Abbiamo passato nuovamente il turno e a febbraio-marzo giocheremo ancora in Europa”.

Foto: Instagram De Roon