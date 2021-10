De Roon: “Il gol a freddo ci ha fatto male. Dobbiamo migliorare su alcuni fattori”

Marten De Roon, centrocampista dell’Atalanta, ha commentato il ko con il Milan.

Queste le sue parole: “Siamo partiti male. Quando prendi gol dopo 30 secondi la partita cambia. Abbiamo provato ad attaccare per recuperare ma abbiamo dovuto anche concedere spazi. Nella ripresa ci abbiamo provato ancora ma siamo prima stati puniti e poi siamo stati poco concreti. Poi il secondo gol ci ha complicato maledettamente la partita. Dopo l’1-0 abbiamo creato occasioni ma non siamo riusciti a trovare il gol. Se non concretizzi poi fai fatica. Loro hanno qualità e sono stati più bravi”.

Quando vi stanno mancando i veri Ilicic e Muriel?

“Conosciamo la loro qualità. Per noi è importante che loro stiano bene. Muriel ha ripreso da poco ad allenarsi dopo un infortunio. Ilicic deve perdere 1-2 kg per essere in piena forma. Sarà importante il loro recupero per noi, possono alzare il nostro livello di gioco”.

Come potete alzare il vostro livello?

“Noi ottobre fatichiamo sempre un po’. Costruiamo bene ma ci sta mancando l’ultimo passaggio. Dobbiamo sistemare le cose dopo la sosta perché la Serie A è dura e dobbiamo spingere per non perdere troppa strada”.

Foto: Sito Atalanta