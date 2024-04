De Paul: “Stiamo vivendo una grande stagione. Speriamo di chiudere con la qualificazione in Champions”

Durante l’intervista concessa a Marca, il centrocampista dell’Atletico Madrid e della Nazionale argentina, Rodrigo De Paul, ha così parlato della stagione dei Colchoneros: “Nel complesso, penso che l’Atlético stia vivendo una grande stagione, raggiungendo le semifinali della Copa del Rey, i quarti di finale della Champions League e la qualificazione al Mondiale per club. Ci dispiace non essere riusciti a qualificarci per le semifinali di Champions League, ma ora speriamo di chiudere la stagione con la qualificazione per il prossimo anno”.

Foto: De Paul instagram