De Paul: “Sono nel momento migliore della mia carriera. Un giorno giocherò in Champions”

Intervistato dall’agenzia Efe, il centrocampista dell’Udinese Rodrigo De Paul ha analizzato il suo momento di forma e il momento in casa Udinese.

Queste le sue parole: “Personalmente sono in un momento molto buono fisicamente e mentalmente mi sento a mio agio, con fiducia, sento che i miei compagni di squadra si fidano molto di me, che lo staff tecnico ripone molta fiducia in quello che posso fare. Mi piace tutto questo, queste sfide mi fanno sentire vivo. Vengo da un grande club in Argentina come il Racing, dove ogni giorno era una sfida; tutte quelle cose che mi piacciono. Cerchi sempre di fare un po’ di più di quello che dicono per alzare un po’ di più il livello e posso dire che sono nel momento migliore della mia carriera”.

Sul futuro: “Ho imparato che gli obiettivi devono essere a breve termine, il calcio è molto dinamico. Non sai cosa può succedere domani. La Champions League è il torneo più importante a livello di club e ovviamente poter giocare una finale, una semifinale è qualcosa di magnifico. Ma tutto ciò arriva a tempo debito, so che facendo le cose esattamente per bene, tutto arriverà. Le esperienze che ho avuto nella mia carriera me lo hanno dimostrato. Pensavo che stando all’Udinese fosse abbastanza difficile arrivare in Nazionale e invece con il lavoro, la tenacia, l’essere una persona seria e professionale, tutto arriva. Quindi tutto quello che punto arriverà”.

Foto: Sito Udinese