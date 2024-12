De Paul: “Siamo stati bravi a soffrire. Spero che la gente stia festeggiando a Madrid”

Rodrigo De Paul ha commentato nel post partita il successo ottenuto contro il Barcellona. Queste le parole dell’ex Udinese.

Queste le sue parole: “Quando si soffre di più, si gode anche di più. Abbiamo affrontato un grande rivale. Giocavamo per la leadership de La Liga. C’erano tante cose in ballo, abbiamo lavorato molto duramente. Questo è solo il risultato del lavoro. È meritato il fatto che chiudiamo l’anno così. Per giocare questo tipo di partite devi essere pronto a giocare e anche a soffrire. Abbiamo di fronte un ottimo avversario. Sono molto contento per tutta la squadra. Ovviamente c’è entusiasmo perché siamo al top. C’è soddisfazione quando il lavoro e la fatica ripagano. Mia figlia? Mi chiede di festeggiare e io lo faccio. Sono molto felice di essere all’Atlético. È un onore indossare questa maglia. Che le cose vadano bene mi dà gioia. Spero che la gente stia già festeggiando a Madrid”.

Foto: twitter Udinese