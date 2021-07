De Paul si presenta all’Atletico: “Felicissimo di far parte di questa famiglia, non vedo l’ora di divertirmi con voi”

Rodrigo De Paul è pronto a dare spettacolo con i colori dell’Atletico Madrid. L’argentino si è accorciato le vacanze e, nella giornata di ieri, è stato presentato dalla società madrilena. L’ex Udinese è molto carico, e via Instagram lancia un messaggio a tutto il mondo Atletico:

“Sono molto felice di far parte di questa grande famiglia!

Non vedo l’ora di scendere in campo e divertirmi con tutti voi!👊🏽💪🏽”

Foto: Twitter Atletico Madrid