De Paul: “Riquelme è il mio idolo. Boca? In Argentina giocherei solo al Racing”

Rodrigo De Paul non si aggiunge alla schiera di giocatori che ammette di sognare la “Bombonera” per il proprio futuro. In una intervista al programma Nadie dice Nada del canale streaming Luzu TV infatti, il centrocampista dell’Atlético Madrid, ha parlato del suo idolo e del suo possibile ritorno in Argentina: “Il mio idolo da bambino era Roman, oggi gli parlo su WhatsApp. Mi scrive tanto di questa Nazionale, mi fa i complimenti. Mi sono congratulato con lui quando ha vinto le elezioni”. E se dovesse arrivare la chiamata? Ecco cosa ha risposto l’ex Udinese: “Se Román mi chiama al Boca? No, in Argentina giocherei solo nel Racing”.

Foto: De Paul instagram