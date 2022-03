De Paul: “Ringrazio il calcio italiano per quello che mi ha dato. Oggi una delle serate più belle”

Nella vittoria dell’Atletico Madrid a Manchester c’è la firma di Rodrigo De Paul. Queste le parole dell’ex Udinese ai microfoni di Sky Sport: “È sicuramente una delle serate più belle. A me piace il calore e l’Atletico Madrid è questo. Abbiamo regalato una gioia ai tifosi e saranno molto contenti. Io ringrazio tanto il calcio italiano per quello che mi ha dato. Mi ha fatto diventare quel giocatore che sono oggi. In queste partite devi mettere tutto a disposizione, anche le partite con la nazionale. Mi fa molto piacere giocare partite così”.

FOTO: Twitter Atletico