De Paul: “Questa Argentina è la migliore della storia”

Intervistato da Tyc Sports, il giocatore dell’Atletico Madrid e dell’Argentina, Rodrigo De Paul, ha parlato del Mondiale vinto in Qatar e del gruppo dell’Albiceleste di cui fa parte.

Queste le sue parole: “Questa è la migliore Argentina della storia. Non lo dico per ego o perché c’è Messi, ci sono stati calciatori anche più forti di noi. Questo gruppo, però, è una vera squadra e spesso in passato non era così. Arrivare a tale livello e consapevolezza non è stato facile. Abbiamo superato le qualificazioni da imbattuti, abbiamo vinto in Bolivia dopo 15 anni, abbiamo vinto in Perù dopo non so quanto tempo, abbiamo battuto il record di partite senza sconfitte”.