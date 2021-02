De Paul: “Pochi club nel mondo hanno la storia dell’Udinese. Essere tra i migliori è un orgoglio”

Rodrigo De Paul, è lui il miglior giocatore dell’anno passato in casa Udinese secondo le votazioni dei tifosi, tanto che gli hanno garantito la conquista della “zebretta d’oro”. Queste le dichiarazioni di del capitano ospite a “Udinese Tonight” in merito alla conquista dl trofeo, analizzando l’andamento complessivo della squadra fiulana: “Sono molto orgoglioso della partita contro il Verona, non era una gara facile, un derby con molti ex in campo. Ho caricato la squadra, avevo molta fiducia nei miei compagni. Da fuori si soffre troppo. Per fortuna in questi 5 anni ho perso pochissime partite, anche se preferisco rimanere in campo e prendermi le mie responsabilità. Conosco la storia dell’Udinese, pochi club la hanno in Italia e nel mondo. Essere tra i migliori che hanno indossato questa maglia mi fa molto piacere. Il premio della “Zebretta d’oro” è un orgoglio, il riconoscimento del lavoro che una persona fa ogni giorno, ma è anche un premio di tutti. I premi individuali sono possibili solo grazie alla squadra. Noi pratichiamo uno sport di gruppo, quindi tutti si meritano questo premio. L’Udinese, per la società che ha, merita molto di più. Ha un’organizzazione che si trova in pochissime società nel mondo, questa società ci dà tutto. Nel periodo negativo sono stato il primo a dire che i giocatori devono metterci la faccia proprio per questo motivo. Nelle ultime partite siamo stati una squadra vera. Su dove possiamo arrivare io ho un pensiero chiaro ma voglio andarci piano. Conosco le qualità dei miei compagni e dell’allenatore, ma da capitano dico che dobbiamo continuare ad andare piano. Roma sarà una bella prova, non siamo con l’acqua alla gola però adesso serve la mentalità per continuare a fare punti”.

Foto: Sito Udinese