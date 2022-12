De Paul: “Messi e Di Maria ci hanno spiegato l’importanza di vestire la maglia dell’Argentina”

Rodrigo De Paul ha parlato in conferenza stampa in vista degli ottavi di finale dove l’Argentina si troverà contro l’Australia. Di seguito le sue parole: “Nessuna sfida è facile. Pensiamo per esempio alla Spagna che ieri ha perso contro il Giappone. Noi la prima l’abbiamo persa contro l’Arabia Saudita. Abbiamo sulle spalle tanta responsabilità, quella di portarci dietro il sogno nostro e di milioni di argentini. Messi e Di Maria? Ci hanno spiegato l’importanza di vestire questa maglia, si assumono ogni tipo di responsabilità, ma anche noi dobbiamo assumerci le nostre.”

Foto: Instagram De Paul