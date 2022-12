De Paul: “Il Mondo è nostro. Abbiamo fatto la storia. Per tutta la vita”

“Il mondo? Il mondo è nostro. Per tutta la vita, abbiamo fatto la storia”.Così festeggia sui social, Rodrigo de Paul, centrocampista dell’Atletico Madrid con un passato recente all’Udinese, uno dei migliori dell’Albiceleste in questo Mondiale in Qatar.

Foto: Instagram De Paul