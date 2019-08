De Paul-Fiorentina, l’incontro di venerdì, la panchina e tutti i retroscena

L’incontro a sorpresa di venerdì scorso ha posto le basi per il trasferimento di Rodrigo De Paul alla Fiorentina. La panchina all’esordio contro il Milan è stata un’altra conferma rispetto a quanto vi abbiamo raccontato. L’Udinese ha poi vinto proprio con una pennellata dalla bandierina di De Paul, appena entrato, con inzuccata di Becao. Alla fine festa per tutti sotto la curva della Dacia Arena mentre Rodrigo ha guadagnato in fretta lo spogliatoio. Tudor giustamente ha parlato di scelta tecnica, mica avrebbe potuto dire che è stata una scelta di mercato. Alla Fiorentina il profilo piace moltissimo e vuole chiudere. Semplicemente perché considera De Paul perfetto per la sua duttilità sia nel 4-3-3 che eventualmente nel 4-2-3-1. All’Udinese piacciono sia Benassi che Simeone, ma è possibile che sia una valutazione solo economica. La Fiorentina avrebbe speso 32 milioni per Berardi, ma il Sassuolo ha fatto muro. L’Udinese valuta De Paul 35 milioni, il pressing viola si alzerà e saranno giorni caldissimi.

Foto: zimbio