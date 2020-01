De Paul: “E’ un momento d’oro. Mercato? Sono concentrato sul campo, ma sappiamo come funziona il calcio”

Rodrigo De Paul è al centro degli ultimi successi dell’Udinese, ma anche di alcune voci di mercato. A segno per la terza gara consecutiva nella vittoria per 3 a 0 sul Sassuolo, l’attaccante ha commentato il suo momento d’oro ai microfoni di Dazn: “E’ un bel periodo per me, ma ora siamo diventati squadra. Abbiamo affrontato avversari che giocano molto bene, abbiamo sofferto in qualche momento ma è così che si gioca da squadra vera. Oggi la partita è stata preparata molto bene dal nostro allenatore, ci aveva detto che il terzino del Sassuolo saliva tanto ed io ho giocato come in nazionale, un po’ più indietro. Mi ha detto di far quello che tanto il gol arrivava, ed è arrivato“.

Ruolo

“Giocare a destra mi piace? Sì, lo faccio anche in nazionale. Per diventare un grande giocatore devo saper giocare in tanti ruoli perché oggi il calcio è così. Se sarò ancora qui tra un mese? Non lo so, io so come gira il calcio, quando si apre il mercato. Ma sto dimostrando in campo che non ascolto ciò che succede fuori e lavoro”.

