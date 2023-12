De Paul: “Devo fare un passo avanti all’Atletico Madrid”

Il centrocampista argentino dell’Atletico Madrid Rodrigo de Paul è stato ospite del programma Universo Valdano su Movistar con Jorge Valdano. L’ex Udinese ha ripercorso la sua carriera calcistica, ricordando in particolare il suo campionato del mondo con l’Argentina e la sua esperienza in biancorosso agli ordini di Simeone. Quando gli è stato chiesto se si sentisse più importante con l’Argentina che con i colori dei colchoneros, non ha esitato a dire “Sì, credo di sì. Penso di dover fare un passo avanti all’Atletico Madrid. La differenza è che quando sono arrivato alla nazionale argentina non c’era una struttura così solida, di giocatori o una linea di come si facevano le cose. Avevo molta più influenza nel processo decisionale. All’Atletico, invece, c’è già una base completamente costruita. Quest’anno mi sento molto più importante. Nel primo e nel secondo anno ci si conosce e si cerca di leggere il messaggio del club e dello spogliatoio. Ma quest’anno sento di avere molta più influenza”.

Foto: de paul instagram personale