De Paul: “Da marzo sapevo che avrei giocato nell’Atletico. Suarez mi ha aiutato ad ambientarmi”

Rodrigo De Paul , ex centrocampista dell’ Atletico Madrid, ha parlato a Marca, dove ha affermato come già da marzo scorso, fosse certo che avrebbe giocato nell’Atletico Madrid.

Sull’ambiente Atletico: “Mi sono subito trovato bene qui all’Atletico. Molto importante è stato Suarez. Lui ha chiesto il mio numero e mi ha mandato un messaggio dandomi diverse indicazioni per farmi stare bene in città e in squadra fin da subito. Lo ringrazio per questo”.

Foto: Twitter Atletico