De Paul: “Arriveremo bene al Mondiale, questo gruppo vive ogni partita come una finale”

Rodrigo De Paul, ieri protagonista con l’Argentina nel corso del match vinto per 3-0 contro il Venezuela, successo grazie al quale l’Albiceleste ha chiuso al meglio il Girone di qualificazione al prossimo Mondiale, ha parlato ai microfoni di TyC Sports: “Incredibile aver chiuso l’eliminatoria in questo modo, è un sogno. La maglia della Nazionale ti dà sempre una carica maggiore, non si è mai stanchi al termine della partita. Questo gruppo affronta ogni partita come se fosse una finale, perché è molto bello indossare e difendere questi colori. È sempre positivo non subire gol, non bisogna allentare mai l’asticella dell’attenzione. Arriveremo bene al Mondiale, ma c’è ancora della strada da fare. Dobbiamo goderci questo percorso“.

Foto: Twitter Atletico Madrid