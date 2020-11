De Paul: “Abbiamo fatto la gara che dovevamo. Siamo compatti con Gotti”

Ai microfoni di Sky Sport, Rodrigo De Paul ha commentato lo 0-0 della sua Udinese in casa del Sassuolo.

Queste le sue parole: “Io voglio fare il meglio per me stesso e per la squadra, quando ti danno anche la fascia da capitano sei responsabilizzato a fare di tutto per aiutare i compagni, è un punto che ci permette di stare un pò più sereni e arrivare alla sosta con fiducia. In campo vogliamo dimostrare di essere con il tecnico, a tratti con lui abbiamo fatto grande calcio, vincendo anche con squadre come la Juventus o la Roma. Oggi era importante riuscire a non far passare gli avversari, non avevamo mai tenuto la porta inviolata ed era un problema. Il mister? Siamo compatti e uniti con lui. Gli vogliamo bene”.

Foto: Twitter Personale