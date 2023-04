De Paoli: “Vogliamo vincere a Cremona per mettere tutto in discussione”

L’esterno del Verona ha parlato a L’Arena della lotta salvezza e del momento di forma degli scaligeri: “Non guardiamo indietro ma avanti. Per la prima volta abbiamo giocato prima dello Spezia e questa volta la pressione l’abbiamo messa ad altri. È stata una grande vittoria quella sul Bologna. I risultati sono andati bene. Ora siamo in gioco. Se vinciamo a Cremona è tutto di nuovo in discussione. Dobbiamo fare più punti possibili. Questo ci siamo detti a gennaio prima della trasferta di Torino. 35 punti per la salvezza? Meglio trentasei, poi vedremo alla fine”.

Foto: de_paoli_foto_twitter_verona