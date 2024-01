De Luca resta la prima scelta per l’attacco del Catanzaro

Il Catanzaro ha già chiuso due colpi importanti, Antonini per la difesa e Petriccione per il centrocampo. E ora lavora per regalare a Vivarini un attaccante che possa integrarsi per caratteristiche agli specialisti che già ci sono. Ribadiamo quando anticipato ieri: Manuel De Luca è la prima scelta, ci saranno altri contatti con la Sampdoria prevedibilmente dopo la prossima giornata di Serie B. Il Catanzaro chiede il prestito, la Samp vorrebbe un’altra formula, De Luca ha dato apertura e aspetta novità.

Foto: logo Catanzaro