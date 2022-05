De Luca lascia il Perugia: “Ho dato tutto per questa maglia. Ringrazio tutti, specialmente i tifosi”

Manuel De Luca lascia dopo 34 presenze, 10 gol e 3 assist il Perugia. Il giocatore si congeda dal club umbro con un post su Instagram: “Porterò con me questi ricordi che mi hanno fatto crescere tanto. Da incorniciare, ho vissuto emozioni forti con questa maglia. Ogni partita ho dato tutto ciò che potevo con questo gruppo siamo riusciti a portare il Perugia fino ai playoff. Ringrazio i compagni, il mister e tutto lo staff con cui ho vissuto tanti momenti difficili ma anche di gioia indossando una maglia che ha una storia importante. Un ringraziamento speciale va a tutti i tifosi che sono stati sempre presenti in casa e in trasferta. Forza Perugia”

Foto: Sito ufficiale Perugia