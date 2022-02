De Ligt: “Volevamo vincere entrambe, il pareggio ci sta. Vlahovic? Si sta inserendo alla grande”

Matthijs de Ligt difensore della Juventus, ha commentato il pareggio tra Atalanta e Juve.

Queste le sue parole: “Sto facendo il mio lavoro, quello di difendere la porta. Oggi è stata una partita molto difficile per noi e molto bella da vedere per i tifosi, con due squadre che hanno voglia di vincere e alla fine abbiamo giocato tutti e due così, con tante occasioni. Entrambe le squadre sono un po’ deluse per aver perso due punti, ma è così il calcio”.

Con quale parte del corpo hai respinto la seconda conclusione di Boga? “Col costato, sono stato subito tranquillo”.

Su Vlahovic: “Penso che l’acquisto di Vlahovic sia stato molto importante per noi, non solo per le sue caratteristiche ma anche perché Paulo Dybala ha più libertà di giocare, gioca molto meglio. Può fare l’uno due, riceve più sponde. Vlahovic fa tanti gol ma soprattutto ci aiuta tantissimo nel gioco”.

Ti aspettavi che Malinovskyi segnasse da quella distanza? “Era impossibile, gliel’ho pure detto a fine partita. Mai avrei pensato che da 30 metri potesse segnare. Ho fatto fallo lì perchè era lontano dalla porta. E’ una sua qualità il tiro, è davvero bravo”.

Capitolo scudetto: discorso chiuso? “Onestamente oggi è stata una partita molto importante, perché avevamo contro un’avversaria che è nella stessa situazione di classifica. Pensiamo partita dopo partita ed è la cosa più importante. Pensiamo a noi stessi e alla fine vediamo come va”.

Foto: Twitter Juve