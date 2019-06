De Ligt sul futuro: “Deciderò dopo le vacanze, cerco un club che mi faccia giocare”

Le prossime saranno le settimane decisive per il futuro di Matthijs De Ligt. Il difensore e capitano dell’Ajax presto scioglierà le ultime riserve sulla sua prossima destinazione. Il Barça, come rivela la stampa catalana, resta in pole per assicurarsi le prestazioni del talento classe ’99, ma alla finestra ci sono sempre il Psg, le due di Manchester e soprattutto il Liverpool (nei mesi scorsi era stato accostato anche alla Juve). Ma il Barça sa di poter contare sulla grande amicizia che lega il difensore a De Jong, già acquistato dai blaugrana, e che potrebbe giocare un ruolo decisivo nella trattativa. Intanto, dopo la finale di Nations League persa con l’Olanda, De Ligt ha parlato anche del suo futuro ai microfoni di Tv Univision: “Ora andrò in vacanza: ho intenzione di pensare bene a ciò che è meglio per me e poi deciderò. Per un giovane come è importante andare in un club dove poter giocare con continuità, questa è l’unica cosa che so”, ha chiuso De Ligt.

Foto: Twitter ufficiale Ajax