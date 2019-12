De Ligt: “Se non avessi fatto il calciatore, sarei diventato un agente per provare a battere Raiola”

Mathijs De Ligt, difensore della Juve e fresco vincitore del Kopa Trophy, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di France Football. Ecco i passaggi più significativi: “Il mio miglior ricordo tra i professionisti è la scorsa stagione nella sua interezza. Non riesco a far emergere qualcosa in particolare. Abbiamo vinto il campionato e la Coppa d’Olanda, siamo andati molto vicini alla finale di Champions League. È stato favoloso. Il calcio? Se non fossi diventato un calciatore sarei diventato un agente per provare a battere Mino Raiola (ride, ndr). O avrei cercato di reclutarlo. Scherzi a parte non ho mai pensato a cosa avrei potuto fare. Ero ossessionato dall’idea di diventare un calciatore. I miei genitori erano d’accordo ma prima dovevo finire gli studi. Cosa che ho fatto. Dicono che sarei diventato sicuramente un businessman”, ha chiuso De Ligt.

Foto: Twitter ufficiale Juventus