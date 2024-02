De Ligt: “Scudetto? Spero nella Juve, ma l’Inter è più forte dello scorso anno”

Durante l’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il difensore del Bayern Monaco, Matthijs de Ligt, ha così parlato della corsa scudetto della Serie A, lotta in cui sono coinvolti i suoi ex compagni della Juventus: “Ho molto amici alla Juve, ho avuto buoni rapporti con tutti, soprattutto quelli con cui potevo parlare inglese: McKennie, Szczesny, Ramsey, Chiesa, adesso Vlahovic. Li sento ancora, la Juve sta andando molto bene. L’Inter è forte, più forte dello scorso anno quando è andata in finale di Champions, però spero che la Juve vinca lo scudetto”.

Foto: Twitter Bayern