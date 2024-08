De Ligt saluta: “La petizione dei tifosi mi ha toccato. È stato un vero onore giocare al Bayern”

Matthijs de Ligt si appresta a diventare un nuovo calciatore del Manchester United. Prima, però, il difensore olandese ha voluto salutare i tifosi del Bayern con una lunga lettera sul proprio profilo Instagram: “Cari tifosi del Bayern, voglio ringraziare tutti voi per il vostro amore e il vostro sostegno. Ho trascorso due anni fantastici giocando per questo bellissimo club. È stato un vero onore giocare per un club come il Bayern Monaco. Insieme abbiamo vissuto momenti indimenticabili. La vittoria del titolo e diverse notti di CL. Questi ricordi rimarranno con me per sempre.

Ecco perché lasciare questo club è dolceamaro. Ricorderò sempre l’amore e il sostegno che ho ricevuto dai giocatori, dai membri dello staff e dai tifosi. La recente petizione firmata da molti di voi mi ha toccato profondamente.

Grazie a tutti voi per questi due anni straordinari. Auguro all’FC Bayern buona fortuna per la vittoria di molti altri titoli, come ha sempre fatto il Bayern. Mia San Mia”

Foto: Instagram De Ligt