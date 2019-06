De Ligt: “Ronaldo mi ha chiesto di andare alla Juve”

Il difensore della Nazionale olandese, Matthijs De Ligt, ha parlato ai microfoni del canale televisivo Nos poco dopo la sconfitta patita contro il Portogallo, facendo alcune interessanti rivelazioni: “A fine partita Ronaldo è venuto da me per chiedermi di andare a giocare alla Juventus. All’inizio ero un po’ scioccato, non avevo capito. Per questo motivo ho sorriso e non ho detto nulla. Non so ancora dove andrò. Ora vado in vacanza, mi riposerò, penserò a cosa è meglio per me e poi prenderò la giusta decisione”.

Foto: Ad.nl