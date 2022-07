Intervenuto in conferenza stampa, il nuovo difensore del Bayern, Matthijs de Ligt, ha parlato della sua scelta di lasciare la Juventus per accettare il trasferimento in Baviera: “Non è stato così difficile convincermi a passare al Bayern Monaco. In un club come questo devi fare di più e so che potrò segnare più gol rispetto a quanto fatto con la Juventus”.

Foto: de Ligt Bayern