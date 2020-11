De Ligt: “L’infortunio è alle spalle. Voglio essere il nuovo Chiellini o Bonucci”

Intervistato da Icon, il giovane difensore della Juventus, Matthijs de Ligt, ha parlato del passato e della sua carriera, finalizzata a vincere anche in Europa con la Juventus grazie a modelli come Chiellini e Bonucci.

Queste le sue parole: “Coraggio e disciplina caratterizzano lo stile Ajax. Tutti pretendono che tu impari a giocare la palla senza paura e che tu dimostri ci sei veramente. Questa mentalità mi sta aiutando molto anche alla Juventus. Alla Juve ti chiamano solo se sei abbastanza bravo da meritartelo, soprattutto in una età giovane come la mia. Qui sto crescendo molto, sto capendo come s lotta ogni partita senza lasciare nulla al caso, vincere aiuta a vincere e vogliamo diventare come i nostri compagni più esperti: vogliamo essere i nuovi Chiellini, Bonucci o Buffon. Lavoriamo duro tutti i giorni per migliorare sempre e stiamo cercando di conoscerci tutti meglio anche fuori dal campo”.

Sull’infortunio: “Sono stati mesi difficili, da novembre scorso mi porto questo problema alla spalla e spesso ho avuto ricadute. Quindi dovevo operarmi e ho atteso la fine della scorsa stagione per perdere il minor tempo possibile. Ora sono tornato, sto bene, la condizione è ideale e voglio giocare al massimo. Saranno settimane intense, si giocherà ogni 3 giorni sempre, quindi mi sto impegnando al massimo per poter ben figurare”.

Foto: Twitter Juventus