De Ligt lascia Torino, il difensore in partenza per Monaco. Il video

Matthijs de Ligt sta per dire ufficialmente addio alla sua avventura in bianconero. Pochi minuti fa il difensore olandese è arrivato all’aeroporto di Torino con la fidanzata per volare a Monaco. Sarà lui il nuovo difensore del Bayern Monaco. Ecco il video